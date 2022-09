Lula faz apelo contra abstenção: “votem até para poder cobrar depois”

Petista ainda alertou que o “maluco que está lá pode convencer muitas empresas a tirarem seus onîbus de circulação no dia da eleição” edit

247 - O ex-presidente Lula participou de um ato em apoio a sua candidatura na quadra da Portela, na cidade do Rio de Janeiro neste domingo (25), e defendeu uma grande campanha contra a abstenção nas eleições. "Vamos falar com aquelas pessoas que não querem votar", ressaltou.

“É importante que as pessoas compareçam para votar, até para depois terem o direito de cobrar, exigir. Nesses últimos dias, vamos fazer uma campanha para convencer o maior número de pessoas a irem votar. Não adianta não participar das reuniões do condomínio e depois criticar as decisões. Tudo na vida é assim”, defendeu ele.

O petista ainda alertou que o “maluco que está lá pode convencer muitas empresas a tirarem seus onîbus de circulação no dia da eleição”, tentando dessa forma sabotar o pleito.

Lula ainda explicou em sua fala que não compareceu ao debate promovido pelo SBT pois já havia combinado compromissos anteriores, dois atos em São Paulo e também a sua ida ao Rio de Janeiro.

