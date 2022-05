Lula lidera em Minas e seria eleito em 1º turno, mostra pesquisa

Considerando apenas os votos válidos, os eleitores de Minas Gerais elegeriam hoje Lula no primeiro turno, com 51,4%, enquanto Bolsonaro teria 34,7% edit

247 - Pesquisa Datatempo sobre as eleições presidenciais, divulgada nesta segunda-feira (9), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 44,4% de intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro tem 29,95%. Ciro Gomes aparece em terceiro, com 4,55%; André Janones tem 31,1% e João Doria, 2,75%.

Considerando apenas os votos válidos, os eleitores de Minas Gerais elegeriam hoje Lula no primeiro turno, com 51,4%, enquanto Bolsonaro teria 34,7%.

Na disputa do segundo turno, Lula tem vantagem de 18,7 pontos percentuais sobre Bolsonaro e venceria a eleição com 53,1% diante de 34,4% de Bolsonaro.

A pesquisa Datatempo foi realizada com 2.000 entrevistas domiciliares, em todas as regiões de Minas Gerais, entre os dias 30 de abril e 5 de maio de 2022. A margem de erro do levantamento é de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

