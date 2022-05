"Temos que devolver Bolsonaro para o porão do qual nunca devia ter saído", diz Boulos em lançamento de pré-candidatura

Apoie o 247

247 - Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Traballhadores Sem-Teto (MTST), lançou neste sábado (28) sua pré-candidatura a deputado federal pelo PSOL em São Paulo. O evento reuniu mais de mil pessoas, que lotaram a quadra do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo.

"O que está em jogo esse ano é muito grande. Nós não temos o direito de perder. De um lado tá a a democracia e a comida na mesa; do outro, a barbárie, o autoritarismo, o desastre e a miséria", disse Boulos. "Nós temos o dever de ganhar, entrar de corpo e alma para salvar as gerações que estão vindo", afirmou. "Nosso desafio é eleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente ".

Boulos também falou sobre a importância de construir uma bancada de esquerda forte para que haja "reparação histórica" dos mal-feitos do governo Bolsonaro.

"Temos que devolver Bolsonaro de volta para o porão do qual ele nunca devia ter saído; temos que trabalhar para colocar Bolsonaro na cadeia pelos crimes que ele cometeu, junto com os filhos dele; esse é o nosso dever histórico ", afirmou.

O pré-candidato do PSOL falou ainda sobre a necessidade de propor medidas de justiça social para diminuir a desigualdade e a miséria no Brasil. "Vamos para o Congresso para taxar grandes fortunas e o lucro dos bancos", disse. "A riqueza do Brasil também pertence ao povo brasileiro", disse.

Lula e Dilma

Durante o evento, Boulos recebeu uma mensagem de apoio do ex-presidente Lula, que pediu voto no pré-candidato do PSOL. "O companheiro Boulos é um candidato da mais extraordinária qualidade, é extremamente importante que vocês elejam o Boulos", afirmou. "Parabens, Boulos, pelo teu caráter, pela tua ética, pelo teu compromisso", disse Lula, mencionando a relação "profunda" com o coordenador do MTST.

Em março, Boulos havia aberto mão da candidatura à prefeitura de São Paulo para apoiar uma chapa liderada pelo ex-prefeito Fernando Haddad.

“Tomei a decisão de ser candidato a Deputado Federal por uma razão: ajudar a construir uma grande Bancada de Esquerda no Congresso. Hoje o Centrão governa o Brasil. Precisamos ter força para a Reforma Trabalhista, o Teto de Gastos e aprovar mudanças populares”, escreveu à época. "O momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade", afirmou.

A ex-presidente Dilma também enviou uma mensagem de apoio ao pré-candidato."Tenho plena confiança em você. Como Lula, você é esperança para o nosso país. Representa a renovação das forças democráticas. Que em outubro, seja Lula na Presidência e Boulos na Câmara".

Apoios

Várias personalidades e políticos também participaram por vídeo, incluindo os cantores Chico Buarque e Caetano Veloso, os atores Wagner Moura e Paulo Betti, o filósofo Silvio Almeida, Frei Betto, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, o ex-jogador do Corinthians, Neto, e o humorista Gregório Duvivier, dentre outros.

"Precisamos seguir juntos Congresso para ajudar o presidente Lula a enfrentar o fascismo", defendeu Haddad. "Esse é o primeiro passo para a construção de uma alternativa de esquerda no Brasil", disse o presidente do PSOL, Juliano Medeiros.

"Boulos é uma necessidade para a Câmara dos Deputados no próximo ano", completou Silvio Almeida. "Boulos é meu parceiro e meu amigo, arrebenta e vai pra cima", finalizou Neto.

