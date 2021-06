Lula se encontra com prefeito de Niterói, Axel Grael, para "fortalecer a democracia e o campo popular no Rio"

O prefeito aproveitou o encontro para fazer a defesa de uma candidatura de seu antecessor, o ex-prefeito Rodrigo Neves, ao governo do Rio de Janeiro em 2022: "reúne todas as qualidades" edit

247 - O ex-presidente Lula, que cumpre agenda no Rio de Janeiro, se encontrou nesta sexta-feira (11) com o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), que relatou a Ancelmo Gois, do jornal O Globo, como foi o diálogo entre os dois.

"Esse encontro institucional abre um caminho de diálogo, considerando que o PDT e PT caminharam juntos nos últimos anos em Niterói. O PT esteve presente nos dois mandatos do ex-prefeito Rodrigo Neves e também integra a base da nossa gestão. É uma conversa muito natural, buscando fortalecer a democracia e o campo popular no estado do Rio de Janeiro", disse Grael.

Ainda citando Neves, o prefeito incentivou uma eventual candidatura de seu antecessor ao governo do Rio de Janeiro em 2022. "Apesar do ex-prefeito, Rodrigo Neves, não ter decidido sobre ser candidato ao governo do estado e estar se dedicando à vida acadêmica e ao setor privado, não há dúvidas de que ele reúne todas as qualidades para governança e capacidade de diálogo para reconstrução do Estado do Rio".

"Esse modelo de alianças vem dando muito certo em Niterói. Nossa cidade tem uma experiência de 30 anos com governos progressistas consecutivos e essa experiência bem-sucedida pode servir de inspiração para algo mais amplo no futuro do Rio de Janeiro e do Brasil”, avaliou Grael.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.