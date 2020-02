Lula: 'Temos obrigação de estar na luta pelo desempregado, pelo povo que está passando fome'

Em diálogo com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica nos 40 anos do PT, o ex-presidente Lula defendeu a política e a unidade das forças progressistas. "Nosso maior desafio é assumir o compromisso histórico de lembrar pra que que a gente criou o PT. Nós temos obrigação de estar na luta pelo povo desempregado, pelo povo que está passando fome", afirmou edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na noite deste sábado, 8, das comemorações de 40 anos do PT, no Rio, e dialogou com o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica.

Lula fez uma contundente defesa da política e da unidade das forças progressistas. Segundo o ex-presidente, os partidos de oposição ao desgoverno Bolsonaro têm em comum a preocupação com a vida do povo brasileiro. “Eles estão conseguindo destruir tudo que nós fizemos nos 13 anos, além da subserviência ao governo americano. Temos de colocar na pauta a questão da soberania, meio ambiente, da água, emprego, educação e ciência e tecnologia”.

"Nosso maior desafio é assumir o compromisso histórico de lembrar pra que que a gente criou o PT. Nós temos obrigação de estar na luta pelo povo desempregado, pelo povo que está passando fome", disse Lula.

Junto com Mujica, o ex-presidente também fez um chamado aos jovens brasileiros. O ex-presidente uruguaio e atual senador lembrou que não há vida em sociedade sem a política. “A política é imprescindível para os seres humanos. Se vivemos em sociedade, vai haver conflito. E se há conflito, precisamos lutar para um novo valor para política. E quem faz isso são jovens”, destacou Mujica, que recebeu de Lula uma celebração:

“É importante a gente ouvir o companheiro Pepe Mujica. Ele já foi preso, torturado, ficou na solitário e ao invés de ficar em casa lamentado a vida, ele ainda tá na rua brigando pelo que é o melhor. Por isso, não há existe saída fora da política. E são os jovens que devem fazer a política. Eu queria deixar um recado para vocês. Que não desanimem nunca. Quero pedir para a juventude brasileira levar em conta que ela é muito importante para as lutas que teremos que fazer esse ano”, conclama Lula.