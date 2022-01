Lula vai se reunir com Boulos para tentar acordo em torno da candidatura de Haddad

Apoie o 247

O ex-presidente Lula (PT) planeja se encontrar com o pré-candidato ao governo de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) para falar sobre as eleições para o governo do Estado. A reunião estaria sendo agendada para a próxima semana

Segundo a Folha, o encontro ocorrerá "em meio ao impasse que se mantém no Estado —com a esquerda dividida entre a candidatura do líder sem-teto e a do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que também mira o Palácio dos Bandeirantes."

Membros de PT e PSOL ouvidos pela Folha mantêm o discurso de que ambas as candidaturas serão levadas até o final e admitem que o apoio mútuo pode ficar apenas para o segundo turno.

Na última pesquisa Datafolha, realizada em dezembro, sem Geraldo Alckmin na disputa, Fernando Haddad lidera, com 28%, seguido de Márcio França (PSB), com 19%; Guilherme Boulos, com 11% e o bolsonarista Tarcísio Freitas (sem partido), com 7%.

A Folha informa que, nos bastidores, ainda há apostas de que haverá uma unificação, e os próprios candidatos estão abertos ao diálogo.

Procurados pela Folha, Haddad e Boulos preferiram não falar sobre o assunto.

Lula já indicou compromisso com Haddad, com quem se reuniu na quinta-feira (27).

"Eu acho, com toda modéstia, que o PT nunca esteve tão próximo de ganhar o governo do estado, como está agora", disse em entrevista na semana passada.

A cúpula do PSOL tampouco cogita, neste momento, retirar a candidatura de Boulos, que terminou em segundo lugar a eleição na capital paulista em 2020, desbancando o PT.

Ali o assunto é tratado como resolvido —os dois serão candidatos e se unirão no segundo turno. A fase de negociações já teria passado.

Interlocutores de Boulos, no entanto, afirmam que o pré-candidato é favorável ao diálogo pela união da esquerda até o último minuto.

