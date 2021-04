Maia: 'entrevista de Fabio Wajngarten à Veja parece que foi combinada'

"A entrevista do ex-assessor de Bolsonaro à VEJA parece combinada. Entrega a cabeça do Pazuello e protege o presidente", afirmou o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) edit

247 - O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) criticou o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, que fez críticas à gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde e aliviou para Jair Bolsonaro, alvo de mais de cem pedidos de impeachment protocolados junto ao Congresso Nacional.

"A entrevista do ex-assessor de Bolsonaro à @VEJA parece combinada. Entrega a cabeça do Pazuello e protege o presidente", escreveu o parlamentar no Twitter.

Na entrevista, o ex-secretário afirmou que a Saúde poderia ter sido mais ágil na aquisição da vacina Pfizer.

"É verdade que a vacina ainda não estava aprovada pela Anvisa. Mas o Ministério da Saúde podia ter deixado as vacinas encomendadas, armazenadas. Os Estados Unidos compraram dezenas de milhões de doses da Pfizer. Europa e Israel também. Resultado: eles tiveram prioridade na entrega, estão vacinando seus cidadãos primeiro, salvando vidas que poderiam ter sido salvas aqui também", disse.

"O presidente Bolsonaro está totalmente eximido de qualquer responsabilidade nesse sentido. Se as coisas não aconteceram, não foi por culpa do Planalto. Ele era abastecido com informações erradas, não sei se por dolo, incompetência ou as duas coisas. Diziam que a pandemia estava em declínio e que o número de mortes diminuiria muito até o fim do ano", acrescentou.

