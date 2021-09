Maior hidrelétrica de SP atinge “0%” do reservatório e chega ao volume morto

Estiagem prolongada levou reservatório a ficar 322,94 metros acima do nível do mar; mínimo para funcionamento é 314 metros edit

Metrópoles - A estiagem prolongada no país fez com que a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior do estado de São Paulo, atingisse o volume morto do reservatório nesta quarta-feira (15/9). No site do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pelo funcionamento do setor elétrico no país, é informado que o reservatório chegou ao volume de “0%”.

Mas tanto a ONS quanto a empresa CTG Brasil, atual responsável pela operação de Ilha Solteira, alegam que o reservatório ainda opera, pois está na marca de 322,94 metros acima do nível do mar – qualquer posição abaixo de 323 metros, nessa usina, é considerada volume morto. Assim, mesmo neste cenário, a usina gera energia e não está desativada ou vazia.

A companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) alegam que a usina poderá funcionar até atingir o patamar mínimo previsto em projeto, que é 314 metros acima do nível do mar.

