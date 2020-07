Mais de 30% já se infectaram com Covid-19 em bairro da zona leste de São Paulo

Cerca de 29% de 3.593 testes rápidos da Covid-19 deram positivo no bairro União Vila Nova, que fica no distrito de Jacuí, segundo a Secretaria Estadual da Habitação. Outros 5% se infectaram mas já se recuperaram edit

247 - Em operação de testagem do novo coronavírus na zona leste de São Paulo, quase 30% de 3.593 testes rápidos da Covid-19 deram positivo no bairro União Vila Nova, que fica no distrito de Jacuí, segundo a Secretaria Estadual da Habitação. Segundo a Folha de S. Paulo, os testes rápidos ocorreram entre terça e quarta-feira (15).

O secretário executivo da Habitação, Fernando Marangoni, afirma que 5% das pessoas tiveram a Covid-19, mas já se recuperaram, 29% estão contaminadas, 63% testaram negativo e 3% tiveram resultados inconclusivos. Desta forma, a porcentagem de pessoas que já se infectaram no bairro variam entre 34% a 37% (por conta dos resultados inconclusivos).

A reportagem informa que na próxima semana, o governo de São Paulo pretende realizar o mesmo tipo de testagem na Brasilândia (zona norte) e em Santo André (ABC).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.