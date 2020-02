Mais quatro barragens da Vale correm alto risco de rompimento em Minas Gerais

A Agência Nacional de Mineração (ANM) advertiu que há quatro barragens da Vale no estado de Minas Gerais em risco de romper a qualquer momento. O estado já teve duas das maiores catástrofes ambientais da história do País edit

247 - A Agência Nacional de Mineração (ANM) advertiu que há quatro barragens da Vale no estado de Minas Gerais em risco de romper a qualquer momento. As barragens em questão são: uma é a Sul Superior, na região de Barão de Cocais; outra é a B3/B4, próxima à comunidade de Macacos, na cidade de Nova Lima, além de Forquilha I e Forquilha II, ambas em Ouro Preto.

De acordo com o órgão, as construções apresentam falhas estruturais em decorrência da falta de manutenção e monitoramento. As informações sobre as foram apresentadas em uma audiência na Justiça Federal em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (21).

A Vale afirmou que realiza inspeções regulares em suas barragens, e que trabalha para permitir o acesso controlado nas estruturas.

Minas teve duas das maiores catástrofes ambientais da história do País. Em 2015, uma barragem da Vale na cidade de Mariana (MG) rompeu-se, deixando 19 mortos. Em 2019 foi a vez do município de Brumadinho (MG) sofrer com um rompimento de uma barragem. Mais de 200 pessoas morreram.