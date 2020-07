Major diz que PM comete crimes há 188 anos e orienta como escapar de filmagens

DCO, com 247 - Um major da PM teria dito, em uma palestra para uma das primeiras turmas dos 70 mil policiais militares treinados em São Paulo, que os crimes de abuso e outros, cometidos pela corporação, existem há 188 anos e sempre vão ocorrer.

Fazendo alusão à época quando foi criada a Guarda Civil Pemanente de São Paulo, em dezembro de 1831, ele orientou policiais para que não sejam mais flagrados por filmagens.

A informação vem de reportagem do UOL com dois policiais militares presentes na palestra em um batalhão da zona sul da capital paulista. No curso de formação o oficial teria dito: “A PM faz isso há 188 anos e sempre vai fazer. Você, policial, tem que ficar atento porque sempre terá alguém filmando”. O nome do major não foi revelado pelos PMs.

