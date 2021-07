Manifestantes se concentram na Av. Paulista pelo "Fora Bolsonaro"; veja fotos e vídeos

Diversos atos contra Jair Bolsonaro aconteceram e ainda acontecerão em várias partes do país e do mundo edit

247 - Circulam nas redes sociais na parte da tarde deste sábado (3) imagens da concentração de manifestantes na Av. Paulista, em São Paulo, para o ato pelo "Fora Bolsonaro".

Diversos protestos já ocorreram no Brasil e no mundo ao longo do dia e outros ainda estão para começar. Na Av. Paulista, o evento estava marcado para às 15h.

Veja imagens da concentração:

a juventude que nunca saiu das ruas já tá aqui na paulista, distribuindo máscaras, construindo a luta.



fora bolsonaro e seus generais pic.twitter.com/m64yO0oMOa July 3, 2021

Hoje a Paulista vai lotar.

Bozo tchau tchau tchau. pic.twitter.com/q6GclGSnyI — ❤Esquerda👊Progressista💑do🌞Povo🙌 (@RogerPost3) July 3, 2021

Bicicletada [é parte do esquenta do #3JForaBolsonaro na Avenida Paulista

Foto: Roberto Parizotti. pic.twitter.com/26qkKkPrhs — CUT Brasil (@CUT_Brasil) July 3, 2021

Avenida Paulista à espera dos Atos que iniciam às 13h, na Praça dos Ciclistas. Todxs no MASP, às 15h. #3JFORABOLSONARO#JornalistasLivres pic.twitter.com/dZ7fo7nnr0 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) July 3, 2021

Protesto do #3JForaBolsonaro começa a fechar as duas vias da Avenida Paulista, em São Paulo. Concentração em frente ao Masp. Ato convocado por @coalizaonegra, @frentebrasilpop e Frente Povo Sem Medo contra o presidente está em sua 3ª edição. Acompanhem aqui a cobertura: pic.twitter.com/P3IncY6JaP — Guilherme Caetano (@guiicaetano) July 3, 2021

A Paulista tá ficando bonita... pic.twitter.com/cXZAZmHv4N — Indinho (@indinhona) July 3, 2021

Acaba de chegar na Avenida Paulista os ciclistas contra Bolsonaro! #3JForaBolsonaro. Vídeo @matheusdasneves via @ubesoficial Acompanhe a cobertura minuto a minuto: https://t.co/fsbm4A0mer pic.twitter.com/9CkYq8ZLxN — Brasil de Fato (@brasildefato) July 3, 2021

