Marco Feliciano faz postagem contra Lula e apanha nas redes

247 - O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) fez uma postagem contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) nesta terça-feira (9) no Twitter. De acordo com o pastor, quem vota no petista não acredita mais na fé. "Crente que vota nesse homem apostata da fé! É fazer pacto com o maligno!", escreveu o parlamentar.

Internautas criticaram o deputado. "Intolerância religiosa é crime. Um absurdo um deputado compartilhar isso", disse uma pessoa no Twitter.

Outro usuário escreveu: "pacto com o maligno é frequentar a igrejas de um bandido, falso profeta, como você".

Um perfil disse que Feliciano "é toda a bancada evangélica, são os verdadeiros Anti-Cristo que a Bíblia Sagrada fala".

"Denunciem este post", escreveu outra pessoa.

Um internauta afirmou ser "curioso um pastor que vive denunciando uma suposta 'cristofobia' ser intolerante contra religiões de matriz africana".

Intolerância religiosa é crime.

Um absurdo um deputado compartilhar isso, mas esperar o que de quem acha que está acima do bem e do mal e prefere atacar o povo destilando preconceitos? Nada de novo, mas não menos absurdo por isso! — Tarcísio Motta (@MottaTarcisio) August 9, 2022

Pacto com o maligno é frequentar a igrejas de um bandido, falso profeta, como você.

Sou assembleiano, nasci e me criei na verdadeira igreja que prega a palavra de Deus. Jamais votaria em você "Marcos Feliciano" pois você é toda a bancada evangélica, são os verdadeiros Anti-Cristo que a Bíblia Sagrada fala.

Eu voto no Lula sim e tenho certeza que estou certo. — Zaul Jesus (@Zaul_Jesus) August 9, 2022

Denunciem esse post — Guilherme Rosi (@GuilhermeRRosi) August 9, 2022

Art. 208 do Código Penal:



Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:



Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa. — Luciano Ferreira (@luferran76) August 9, 2022

É bastante curioso um pastor que vive denunciando uma suposta "cristofobia" ser intolerante contra religiões de matriz africana. — Max Moura Wolosker (@mwolosker) August 9, 2022

