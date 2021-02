Marido mata mulher a facadas durante briga por causa de futebol em SP

De acordo com a Polícia Civil, a palmeirense Érica Fernandes Ceschinia comemorava a vitória do clube como campeão da Libertadores, o que teria desagradado o marido corinthiano edit

247 - A palmeirense Érica Fernandes Ceschini morreu no domingo (31) após ser esfaqueada pelo marido, de 34 anos, no Parque São Domingos, em São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, no fim de semana ela comemorava a vitória do clube como campeão da Libertadores, o que teria desagradado o marido corinthiano.

À polícia, o homem disse foi agredido primeiro pela vítima, que lhe teria golpeado com uma faca, mas ele teria conseguido pegar o objeto e matou a esposa. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

A polícia disse que ele estava com lesões no abdômen e foi socorrido ao Hospital do Mandaqui, onde ficou internado sob escolta policial.

Leonardo Ceschini foi autuado por homicídio qualificado. O casal tinha filhos gêmeos pequenos.

O caso foi registrado no 33º DP (Pirituba).

