Marilena Chauí declara apoio a Boulos e Erundina: "SP precisa da coragem do jovem e da experiência da mulher"

247 - A escritora e filósofa Marilena Cahuí escreveu um texto nesta segunda-feira (13) declarando apoio a chapa do PSOL composta pelo líder do MTST, Guilherme Boulos, e pela ex-prefeita de São Paulo e deputada federal, Luiza Erundina na disputa da prefeitura de São Paulo. Segundo ela, “SP precisa da coragem do jovem e da experiência da mulher madura que nunca abriu mão da ética e da utopia”.

Ela também disse que Boulos e Erundina são "destemidos no combate pela justiça social, política e cultural e na busca da solidariedade que transforme uma cidade de privilégios numa cidade de direitos, Boulos e Erundina trazem as marcas dos que praticam a política enraizados nos movimentos” .

Nome competitivo

Líder do MTST e presidenciável pelo PSOL em 2018, Guilherme Boulos aponta como um nome competitivo da esquerda na pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto Ideia Big Data para a Prefeitura de São Paulo.

No levantamento publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo na última sexta-feira (19), Boulos aparece em quarto lugar na simulação de dois cenários, nas duas vezes atrás e muito próximo de Marta Suplicy (PMDB)

Veja:

