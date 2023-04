Médico é morto a facadas dentro do próprio apartamento; suspeito alega que sofreu abusos

Apoie o 247

ICL

247 - Um médico de 31 anos foi morto a facadas dentro de seu apartamento no Centro de Belo Horizonte, no último sábado (22). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito acusou a vítima de abuso sexual.

Após o acionamento, os agentes da corporação foram até o apartamento e, já na porta, viram uma poça de sangue sob o tapete. Com o auxílio de um chaveiro, entraram no local e acharam Vinícius Soares Garcia morto.

De acordo com o portal BHAZ, PM encontrou o suspeito internado no Hospital Espírita André Luiz, para onde foi levado após o ocorrido. À corporação, ele disse que conheceu o médico há cerca de 15 dias e na ocasião foi drogado e abusado sexualmente pela vítima. O homem tinha um corte na lateral direita da cabeça, além de lesão no pescoço, vários cortes no tórax e hematomas pelo corpo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.