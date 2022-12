Meses após ser humilhada por bolsonarista que negou marmita, eleitora de Lula diarista diz realizar sonhos

Diarista conseguiu reformar a casa e ainda sonha com um telefonema do presidente diplomado edit

247 - A diarista Ilza Ramos Rodrigues, que viralizou nas redes após ser vista em um vídeo sendo humilhada por um bolsonarista que negou a entrega de uma marmita após ela declarar seu voto em Lula, diz que, meses após o ocorrido, comemora conquistas em sua vida.

A moradora da cidade de Itapeva, no interior paulista, concedeu entrevista à jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, e diz ter ainda mais motivos para celebrar: uma vaquinha que arrecadou cerca de R$ 50 mil, organizada pelo perfil Razões para Acreditar, permitirá à diarista de 52 anos reformar e ter o lar com que sonhou.

"Acho que chovia mais dentro da minha casa do que do lado de fora. Eu tinha que ficar correndo com vasilha. Era goteira mesmo, sabe? Agora trocou, foi comprado telha, caibro... O banheiro, então, menina do céu! Ficou chique, ficou lindo! O banheiro era um terror. Agora está azulejado todinho, tem piso na parede e piso no chão, tem uma…" —diz, antes de fazer uma pausa e esboçar um sorriso embaraçado. "Tem uma privada nova", emenda, caindo na risada.

"Não tinha nem descarga, tinha que ser com balde. Agora tem! Dá até gosto de ficar dentro do banheiro", conta, risonha. Outra novidade é uma cozinha do tipo americana, em que o espaço para o preparo das refeições é integrado à sala de estar por uma bancada. "O meu sonho era ter aquela repartição. Nas casas em que eu trabalho, a maioria tem essas bancadas. Eu achava lindo, fia do céu."

"Eu fiquei aqui, menina do céu, com os nervos abalados no dia da eleição, com esse negócio de contagem. Mas aí foi um alívio", afirma sobre a vitória do petista. Ela diz que pretende assistir à posse do presidente eleito em 1º de janeiro pela TV e que torce por um telefonema de Lula. "Eu queria muito, e eu quero ainda, que ele ligasse para mim. Se ele falasse ‘oi, Ilza’ com aquele vozeirão, eu já ficava feliz", diz, gargalhando.

