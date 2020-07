Metroviários de SP ameaçam greve na terça (28) contra corte de 10% no salário

247 - Os metroviários de São Paulo ameaçam entrar em greve na próxima terça-feira, 28 de julho, contra corte nos salários e em direitos trabalhistas.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24), a direção do Sindicato dos Metroviários de São Paulo informou que a categoria já estava ameaçando uma paralisação desde junho contra cortes em direitos trabalhistas, mas que a “gota d’agua” foi uma mensagem que a companhia do Metrô de São Paulo enviou aos trabalhadores relatando corte de 10% de salários.

“Não avançaram as negociações. O Metrô manteve intransigência e companhia nos pegou de surpresa anunciando reduzir 10% salários de todos os metroviários. Além disso, o Metrô não está fazendo propostas para o Sindicato, mas ou no Tribunal do Trabalho ou direto da categoria”, disse o dirigente Wagner Fajardo, segundo reportagem do Diário do Transporte.

“Os trabalhadores foram avisados por e-mail ontem [quinta-feira, 23 de julho de 2020] às 23h35. Não houve nenhuma informação sobre redução de jornada de trabalho proporcional e tem quanto tempo duraria essa redução”, completou a também direitoa do sindicato, Camila Lisboa.

Está agendada uma audiência de conciliação na segunda-feira (27), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Após a audi}encia, o sindicato realiza assembleia virtual para definir os rumos da mobilização.

