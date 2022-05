"Meu voto é do Lula, com ou sem aliança", diz Kalil, candidato do PSD ao governo de Minas

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas, declarou nesta sexta-feira (13), em Juiz de Fora, que votará no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidente nas eleições de outubro.

“Eu já disse antes. Independentemente de aliança, do que eu pense ou não pense. Se for feita ou não for feita a aliança. Eu tenho um jeito de pensar, o que é o governo e o que é governar. E eu não posso aqui dizer, porque não vai dar certo ou vai dar certo… eu mentir e dizer aqui que ele não é bom candidato. Ele é o melhor candidato à Presidência da República”, disse Kalil, em referência a Lula. “Infelizmente, se não der, não deu. Mas meu voto é do presidente Lula”, disse.

O PSD e o PT vivem um impasse na definição de um palanque único no estado. O PSD quer indicar o nome de Alexandre Silveira (PSD) à reeleição ao Senado e o PT anunciou que tem candidato próprio para a vaga, que é o deputado Reginaldo Lopes.

Quaest: Lula é o melhor cabo eleitoral de Kalil

O apoio dos candidatos presidenciais pode ser o fator definitivo nas eleições para o governo de Minas Gerais.

Segundo pesquisa Quaest/Modal divulgada nesta sexta-feira, 13, Romeu Zema (Novo) lidera com 41% das intenções de voto. Ele é seguido por Alexandre Kalil (PSD), que aparece com 30%. Carlos Viana, do PL de Jair Bolsonaro, tem 9% dos votos. Brancos e nulos somam 11% e 10% estão indecisos.

No entanto, Felipe Nunes, diretor da Quaest, ressaltou que apesar da estabilidade de Zema na liderança, o cenário pode mudar nos próximos meses, quando o apoio dos candidatos a presidente às candidaturas for consolidado.

"O melhor cabo eleitoral em Minas neste momento é o ex-presidente Lula", escreveu Nunes, no Twitter.

