“Meus ovos na goela de quem inventou isso”, diz Carlos Bolsonaro sobre atos antidemocráticos

247 - Em uma série de tuítes neste domingo, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) usou termos chulos para justificar a sua versão sobre o seu apoio aos atos antidemocráticos que são investigados no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Atos antidemocráticos são meus ovos na goela de quem inventou isso! Milhares vão às ruas espontaneamente e devido a meia dúzia esculhambam toda a democracia. Tentam qualificar a vontade popular como algo temerário”, escreveu o vereador.

Carluxo, que é filho de Jair Bolsonaro, disse em depoimento que apenas "ajuda" na divulgação do material produzido pela equipe de comunicação, reproduzindo o conteúdo em seus perfis e nas redes sociais do pai. O vereador é apontado como responsável pelo chamado "Gabinete do Ódio", que entre outras atividades, propaga ataques a adversários e fake news.

“Fazem esse absurdo e ignoram atos de violência e depredação do patrimônio público e privado em outras manifestações. Atos esses apoiados por parlamentares e sabe-se lá quem mais, além de ignorar a trama de FAKE NEWS já divulgadas pelas próprias palavras de certas pessoas”, escreveu.

Carluxo aproveitou para criticar a divulgação do depoimento à Polícia Federal (PF), em 10 de setembro. “DEPOIMENTOS SIGILOSOS vazados ilegalmente mais uma vez para manter uma narrativa de desgaste diário. A biografia e os bilhões de reais perdidos fazem isso com vontade de uma nação! PQP!”

