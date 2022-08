Michelle Bolsonaro diz que Planalto já foi “consagrado a demônios” durante culto em BH (vídeo)

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou durante um culto evangélico em Belo Horizonte, neste domingo (7), que o Planalto já foi "consagrado a demônios".

"Podem me chamar de louca, podem me chamar de fanática, eu vou continuar louvando nosso Deus, vou continuar orando", disse ela, ao lado de Jair Bolsonaro (PL), na Igreja Batista Lagoinha, em uma cerimônia de comemoração de 50 anos do ministério do pastor Márcio Valadão.

"Vou continuar orando e intercedendo em todos os lugares, e sabe por que, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Cozinha consagrada a demônios, Planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo para ele [Bolsonaro], quando eu entro na sala dele e olho para ele: essa cadeira é do presidente maior, é do rei que governa essa nação", disse ela no culto.

Michelle também pediu orações pelo Brasil e voltou a falar em “guerra do bem contra o mal” nessas eleições. Já Bolsonaro afirmou que a função que ocupa “é uma missão de Deus”.

Segundo reportagem do jornal Estado de Minas, “desde cedo, seis quarteirões que levavam ao templo foram tomados por fiéis que levavam bíblias e também camisas da Seleção Brasileira de futebol que têm sido a marca dos apoiadores do presidente”. O culto estava marcado para 10h.

Também estava presente no culto o candidato a governador de Minas Gerais pelo PL, senador Carlos Viana, que também é evangélico.

