"Milícia não vai construir mais porcaria nenhuma nessa cidade", diz Eduardo Paes após prédio desabar no Rio

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), afirmou na manhã desta quinta-feira (3) que não permitirá que criminosos construam mais imóveis no município. Paes fez a promessa enquanto acompanhava os trabalhos de resgate de vítimas do desabamento de um prédio de quatro andares na zona oeste da cidade. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

O caso, que ocorreu durante a madrugada na comunidade de Rio das Pedras, deixou pelo menos um homem e uma criança mortos, além de quatro feridos. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, a construção que desabou era irregular.

“Comigo, milícia não vai construir mais porcaria nenhuma nessa cidade. Estamos demolindo permanentemente, e a gente tem o desafio de cuidar do passivo”, disse o prefeito.

Um edifício desabou na madrugada de hoje (3) na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro, foram resgatadas quatro pessoas com vida. Elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na manhã desta quinta-feira, uma mulher foi localizada sob os escombros e levada ao hospital. Uma criança de cerca de 2 a 3 anos foi resgatada já sem vida. Pouco depois, um homem, pai da menina, também foi retirado sem vida.

O acidente ocorreu na Avenida da Areinha, próximo à Rua das Uvas, por volta das 3h20 de hoje. Ao chegarem ao local, os bombeiros também tiveram que combater chamas que atingiam os destroços.

Não há informações sobre o que causou o colapso da estrutura e nem se o prédio era regular. O desabamento atingiu três edificações que ficam em frente ao prédio e uma que fica ao lado dele.

