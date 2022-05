Militar atira em funcionário do McDonald’s por não conseguir usar cupom de desconto

Apoie o 247

247 - O sargento do Corpo de Bombeiros Paulo Cesar de Souza Albuquerque atirou na madrugada desta segunda-feira (9) em um atendente do McDonald’s no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com colegas de trabalho da vítima, o militar foi ao local comprar um lanche e tentou usar um cupom de desconto após o pedido ser finalizado.

O sargento baleou Mateus Domingos Carvalho após o funcionário dizer que não seria possível utilizar o cupom porque o tíquete deveria ser apresentado antes de o militar fazer o pedido.

Carvalho está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, próximo da região onde o crime ocorreu, e seu estado de saúde é estável.

A juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz, do plantão judicial, não quis decretar a prisão do militar sob o argumento de que a "prisão temporária é medida excepcionalíssima, devendo ser usada apenas quando houver elementos concretos de autoria".

