Minas Gerais quadruplica número de casos positivos de coronavírus em um mês

247 - O boletim oficial de coronavírus do governo de Minas Gerais mostrou que, em apenas um mês, o estado quadruplicou o número de pessoas contaminadas com a covid-19. A informação é do portal UOL.

Hoje, o balanço disponibilizado pelas autoridades indica que 70.086 pessoas já testaram positivo para a doença desde o início da pandemia. No dia 10 de junho, este índice era de 17.501.

Segundo a reportagem, o número de mortes também cresceu exponencialmente neste período, mas não chegou a quadruplicar: há um mês, eram 409 óbitos, e hoje, o número é de 1.504.

O governo local acredita que Minas ainda não alcançou o pico da pandemia, e que isto deve acontecer ainda no mês de julho - mais precisamente no dia 15.

