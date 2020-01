Minas: número de mortos sobe para 50 e 28 mil pessoas desalojadas; saiba como ajudar com doações

O número de mortos em decorrência das chuvas que atingem o estado de Minas Gerais subiu para 50, de acordo com novo balanço da Defesa Civil; De acordo como balanço, 28.043 pessoas estão desalojadas edit

247 - O número de mortos em decorrência das chuvas que atingem o estado de Minas Gerais subiu para 50, de acordo com novo balanço da Defesa Civil. Ainda há duas pessoas desaparecidas, ambas no interior do estado.

De acordo como balanço, 28.043 pessoas estão desalojadas — isto é, foram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente suas habitações. A maioria dos desalojados está no interior do estado.

Como ajudar?

O Banco do Brasil (BB) informou, nesta segunda-feira (27), que abriu uma conta para receber doações que irão ajudar pessoas atingidas pelas enchentes em Minas Gerais, informou o Portal G1.

Os dados da conta são:

Agência — 1607-1

Conta — 80.000-7 (FBB Enchentes MG)

CNPJ — 01.641.000/0001-33

A Defesa Civil, o Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas) e a Cruz Vermelha fazem campanha para arrecadação de donativos.

Os órgãos pedem, principalmente, produtos de limpeza e de higiene pessoal, água mineral, fraldas, alimentos não perecíveis, colchões e roupas íntimas.

Veja onde entregar doações

Ponto de apoio da Cruz Vermelha: Avenida Úrsula Paulino, 1555, Bairro Betânia;

Sede da Cruz Vermelha: Alameda Ezequiel Dias, 427, Centro;

Servas: Avenida Cristóvão Colombo, 683, Funcionários;

Todos os batalhões do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em MG.

Alguns shopping da Grande BH também estão recebendo donativos:

Belo Horizonte

Anchieta Garden Shopping - Rua Francisco Deslandes, 900, Anchieta;

Boulevard Shopping - Avenida dos Andradas, 3.000 - Santa Efigênia;

Minas Shopping - Avenida Cristiano Machado, 4.000 – União;

Shopping Cidade - Rua dos Tupis, 337 – Centro;

Shopping Del Rey - Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 – Pampulha;

Shopping Estação BH – Avenida Cristiano Machado, 11.833 – Venda Nova;

Shopping Minas Casa – Avenida Cristiano Machado, 3.411 – Ipiranga;

Ponteio – BR-356, 2.500 - Santa Lúcia;

Via Shopping – Avenida Afonso Vaz de Melo, 640 – Barreiro.

Contagem

Itaú Power Shopping – Avenida General David Sarnoff, 5160 – Cidade Industrial;

Shopping Contagem – Avenida Severino Ballesteros, 850 – Cabral.

Betim