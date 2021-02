Ministro do STJ derruba parte do sigilo do processo de Wilson Witzel

Adriana Cruz, Metrópoles - O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), derrubou apenas parte do sigilo do processo no qual é réu o governador afastado do Rio, Wilson Witzel. Na decisão da última quarta-feira (17/2), o magistrado liberou 11 anexos nos quais Witzel é citado pelo ex-secretário estadual de Saúde Edmar Santos.

Outros três réus, Lucas Tristão, ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, e os empresários Mário Peixoto e Gothardo Lopes Netto, também têm o direito de ter acesso às acusações relacionadas a eles.

