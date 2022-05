Morador de rua morre em centro de convivência em São Paulo; cidade registrou madrugada mais fria do ano

Apoie o 247

247 - Um homem de 66 anos morreu no centro comunitário São Martinho de Lima, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 17.

Isaías de Feria teve uma convulsão enquanto aguardava na fila para o café da manhã, afirmou Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua. Isaías havia dormido na rua, próximo ao núcleo de convivência. O local é administrado pelo Centro Social da Nossa Senhora do Bom Parto.

Nesta quarta, 18, a capital paulista registrou a madrugada mais fria do ano, com 7ºC marcados na estação do Mirante de Santana, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), às 6h.

Por conta do frio intenso, a Prefeitura elaborou um plano para tentar abrigar moradores de rua. Na capital, cerca de 2.000 vagas foram abertas em centros esportivos, albergues e hotéis. (Com informações da TV Globo).

