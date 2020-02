Moradores protestam e barcas de Paquetá voltarão a funcionar na grade de horários antiga

Depois de muita pressão e mobilização dos moradors da Ilha de Paquetá, no Estado do Rio de Janeiro, a CCR Concessionária voltou atrás e re-estabeleceu a grade de horários das barcas que ligam a ilha ao continente edit

247 - Depois de muita pressão e mobilização dos moradors da Ilha de Paquetá, no Estado do Rio de Janeiro, a CCR Concessionária voltou atrás e re-estabeleceu a grade de horários das barcas que ligam a ilha ao continente.

O ex-senador Lindberg Farias gravou um áudio descrevendo a mobilização das comunidades moradoras da ilha. Ele diz que várias assembleias foram realizadas, muito manifestantes foram para a fente da Alerj, para a frente do Palácio das Laranjeiras e exigiram seus direitos de um transporte aquático que recubrisse as necessidades de trabalhores e estudantes da ilha-símbolo do Rio de Janeiro.

A reportagem do portal G1 dá mais detalhes e destaca que "o Governo do Rio divulgou na noite desta quinta-feira (20) que um acordo entre o estado, a concessionária CCR Barcas e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) garantiu o retorno, a partir de sexta-feira (21), da antiga grade de horários da linha aquaviária de Paquetá."

A matéria ainda acrescenta que "segundo comunicado do governo, o termo de compromisso foi assinado nesta tarde em um encontro entre a administração estadual – representada pela Secretaria de Transportes (Setrans); a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Agetransp, com a CCR Barcas. O Ministério Público e a Defensoria Pública do RJ também são signatários do documento."