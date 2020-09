Motorista é baleado por PM que pegava carona em sua van no Rio de Janeiro

247 - Um motorista de van foi baleado após discutir com uma policial militar, que era passageira da condução, na noite de terça-feira, 8, perto do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A agente estava à paisana e ia para o trabalho.

Policial atira em motorista de van após discussão entre os dois dentro do veículo, na Avenida Itaóca. pic.twitter.com/vNIl1qFTfG — Rene Silva (@eurenesilva) September 8, 2020

Durante uma discussão, a policial Gabriela Dias da Cruz atirou no motorista, Juadson Luz Almeida, de 32 anos, que foi levado baleado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ele é motorista de van há cerca de sete anos e é morador do Complexo do Alemão. A agente pediu para saltar fora do ponto. Como estava no meio da rua, Juadson só conseguiu parar quase próximo da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), onde ela trabalha.

Ela começou a gritar e a xingar o motorista, ainda dentro do veículo. Desceu, xingou e pediu para ele descer, para encará-la, segundo Juadson relatou ao jornal O Globo.

“Acho que ela não quis falar que era policial porque a minha linha passa no Buraco do Lacerda, área com traficantes. Ela surtou porque não parei antes, encheu a mão com moedas de cinco e dez centavos para pagar a passagem e desceu me xingando, inclusive com palavrões. Foi para frente da van e gritava que "eu sou maluca, você não me conhece". Eu respondi que era mais maluco que ela e que ela não poderia descontar os problemas em mim. Uma coisa que não aceito é falta de respeito”, contou.

