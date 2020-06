Manifestações populares contra Bolsonaro mais uma vez derrotam o fascismo nas ruas

247 - Movimentos sociais e torcidas organizadas se juntaram na tarde fria desta domingo (11) para protestar contra o racismo, o fascismo e Jair Bolsonaro, na avenida Paulista. O ato começou no Masp e seguiu sentido bairro Paraíso. Segundo estimativa da Polícia Militar, havia cerca de mil pessoas.

Os movimentos defendem a saída de Bolsonaro e exibem mensagens contra o racismo e o fascismo, além de defender a ampliação de direitos da população.

No ínício do ato, torcedores do Palmeiras chegaram ao Masp, na Avenida Paulista, em São Paulo, sob aplausos dos rivais corintianos (veja cenas abaixo).

A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), participou do ato. "Corintianos e Palmeirenses unidos contra o fascismo e em defesa da democracia. Cena histórica!", escreveu Gleisi em sua página nas redes sociais.

O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, afirmou que "mais uma vez o fascismo foi derrotado nas ruas".





Segundo informou o portal UOL, o início do ato, houve um princípio de confusão quando três jovens com símbolos nazistas passaram em frente à manifestação. Manifestantes antifascistas tentaram expulsá-los do local. Ao chegar próximo de uma viatura da PM estacionada, um dos manifestantes antifascistas denunciou os três neonazistas aos PMs. Os PMs afirmaram que levariam o denunciante e os neonazistas para a delegacia.

Veja cenas do ato:





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.