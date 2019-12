MP contesta versão de Flávio Bolsonaro sobre fantasma e lavagem

As descobertas dos promotores contestam versões dadas por Flávio Bolsonato e por Queiroz, apontado, nas palavras do Ministério Público, como operador financeiro de uma organização criminosa edit

247 - o MP (Ministério Público) do Rio avançou em diversas linhas de investigação, oito meses após obter na Justiça as quebras de sigilos fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), de seu ex-assessor Fabrício Queiroz e de outras 93 pessoas e empresas. A reportagem é do Portal UOL.

Entre as linhas de investigação estão o uso sistemático de funcionários fantasmas, os indícios de lavagem de dinheiro nas transações imobiliárias de Flávio e o envolvimento de Queiroz com o miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, o Capitão Adriano, chefe do Escritório do Crime —grupo apontado como o responsável pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.