MP dá 10 dias para Bope enviar dados de investigação de chacina com 22 mortos

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vai investigar as "circunstâncias" das mortes ocorridas durante operação conjunta nesta terça-feira, 24, na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. A chacina teve a presença de agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo menos 22 pessoas morreram.

Entre os 22 mortos, segundo reportagem do G1, 13 já foram identificados: 12 eram suspeitos pela polícia e 1 era moradora da região – Gabrielle Ferreira da Cunha, de 41 anos, que levou um tiro dentro de casa.

O MP deu até dez dias para o comando do Bope enviar o "procedimento de averiguação sumária dos fatos ocorridos durante a operação", e neste período todos os policiais militares envolvidos deverão ser ouvidos e o batalhão deve indicar os agentes responsáveis pelas mortes. O Bope também terá de esclarecer sobre a licitude de cada uma das ações letais, de acordo com reportagem do Uol.

"Quanto aos agentes federais envolvidos na ação, foi expedido ofício ao Ministério Público Federal [MPF] para ciência dos fatos e a adoção das medidas cabíveis", informou o MP.

