MP pede prisão de cobrador de ônibus que se masturbou em frente a menina de 5 anos e tentou esfaquear passageiro

247 - O Ministério Público (MP) pediu neste mês à Justiça a prisão de um cobrador de ônibus acusado de se masturbar em frente a uma menina de 5 anos em São Paulo. O caso ocorreu em 2020, durante uma viagem na capital, e foi gravado à época pela mãe da criança. A reportagem é do portal G1.

A Promotoria ainda acusou o então funcionário da empresa Sambaíba por atos libidinoso e obsceno, ameaça e agressão. Segundo a denúncia, José Daniel de Lima também esfaqueou um dos passageiros que queriam levá-lo à delegacia naquela ocasião.

Até a última atualização desta reportagem, a 31ª Vara Criminal ainda não havia terminado de analisar a denúncia nem o pedido de prisão preventiva contra o cobrador.

A reportagem não conseguiu localizar José, que responde aos crimes em liberdade, nem sua defesa para comentarem o assunto.

No vídeo que gravou e depois compartilhou na internet, a vendedora Elisangela Marques da Silva aparece repreendendo o cobrador. Ele está com a braguilha aberta, exibindo o pênis e tocando no órgão enquanto observa a filha da passageira:

"Você não tem vergonha na sua cara, não?", diz Elisangela. "Você não tem vergonha..."

Em seguida, a gravação termina. Em seu depoimento à Polícia Civil, a mulher contou que alertou o motorista do ônibus da linha Jardim Antárctica-Santana e outros passageiros sobre o que o cobrador havia feito quando passavam pela Rua Voluntários da Pátria, na Zona Norte.

Segundo a mulher, José negou a acusação, dizendo que ela estava "louca".

