Mulher é detida após xingar Bolsonaro

Caso aconteceu em Resende, no Rio de Janeiro, quando Bolsonaro foi até a margem da Via Dutra e ouviu xingamentos de uma mulher que passava pelo local edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Uma mulher de 40 anos foi detida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (27) após xingar Jair Bolsonaro.

O chefe do governo estava em Resende, no Rio de Janeiro, para participar de um evento na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e foi até a margem da Via Dutra para acenar para motoristas e cumprimentar policiais.

A mulher, que passava de carro pelo local naquele momento, proferiu xingamentos contra Bolsonaro. Momentos depois seu carro foi abordado pela PRF e a mulher foi detida por injúria contra o presidente da República.

PUBLICIDADE

Ela foi levada para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda e, segundo a PF, liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE