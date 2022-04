Multidão faz 'Lulaço' no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo (vídeo)

"Olê olê olê olá, Lula Lula", gritam foliões no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue recebendo demonstrações de apoio neste carnaval fora de época. Depois da Marquês de Sapucaí, no Rio, nesta segunda-feira (25) foi a vez do Vale do Anhangabaú fazer coro ao ex-presidente que lidera as intenções de voto com chances de derrotar Jair Bolsonaro em primeiro turno.

Durante a apresentação do tradicional bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, uma multidão de pessoas entoou o lema "olê olê olê olá, Lula Lula".

Toma aí mais um datapovo, isso foi hoje a tarde só não sei onde. pic.twitter.com/PFkkYitiLM — Leão Baterista!!😷🦁🥁🦑🚩1️⃣3️⃣⭐Coragem e avante! (@LeoPere72080897) April 24, 2022





