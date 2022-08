Nações do Sudeste Asiático emitem advertências sobre Taiwan

Nações da ASEAN expressaram preocupação pela "volatilidade internacional e regional" e instaram todas as partes envolvidas a "absterem-se de ações provocatórias" edit

RT - A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) afirmou numa declaração conjunta que as tensões em curso no Estreito de Taiwan poderiam causar "erros de cálculo, confrontos graves, conflitos abertos e consequências imprevisíveis".

No seu aviso, que se seguiu à controversa visita da Presidente da Câmara dos EUA Nancy Pelosi a Taiwan, as nações da ASEAN expressaram preocupação pela "volatilidade internacional e regional" e instaram todas as partes envolvidas a "absterem-se de ações provocatórias".

A associação é uma união política e económica de 10 Estados, incluindo a Indonésia, Tailândia e Vietnam.

