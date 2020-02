Navio chinês com casos suspeitos de coronavírus irá atracar no Porto de Santos

Revista Fórum - O navio de bandeira chinesa Kota Pemimpin que leva dois tripulantes com sintomas suspeitos de coronavírus vai atracar no Porto de Santos, em São Paulo, nesta segunda-feira (17). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse que vai tomar as precauções necessárias e investigar o estado de saúde dos tripulantes ainda a bordo.

O Kota Pemimpin vem de Singapura e já passou por Xangai, Ningbo, Yantian e Hong Kong. Segundo informações da Anvisa, o capitão do navio encaminhou ao órgão, na sexta-feira (14), a documentação exigida para a atracação no Porto de Santos. Após a análise do pedido, chamado de Livre Prática, foi possível verificar a presença de dois casos suspeitos de coronavírus entre os tripulantes.

