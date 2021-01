No HC de São Paulo, alunos e professores em home office furam fila da vacina

247 - Estudantes de medicina, professores e funcionários da administração do Hospital das Clínicas de São Paulo que estão trabalhando em regime de "home office" furaram a fila da vacinação e receberam o imunizante contra a Covid-19. Ao mesmo tempo, há postos de saúde e hospitais da capital paulista que não têm previsão para receber as doses.

Segundo dados obtidos pelo UOL, o HC selecionou pessoas para receberem a vacina que não se encaixam no grupo prioritário da imunização, ou seja, não são profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia.

Por rede social, um aluno pós-graduando do hospital relatou: "não sou grupo de risco, já peguei covid e ainda devo estar com anticorpos. Mais do que isso, não atuo na linha de frente no combate à pandemia. Vou ao HC apenas algumas vezes na semana para supervisão no curso de Fisioterapia Esportiva, em que poucos pacientes são do grupo de risco. Concordando ou não com a estratégia de vacinação dessas primeiras doses, fui e fiz minha parte. Vamos seguir na expectativa e cobrança para o acesso o quanto antes dos grupos prioritários. Baita organização do @hospitalhcfmusp. Menos de 2 min que entrei já estava vacinado".

O conhecimento liberta. Saiba mais