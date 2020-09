No Leblon, arquiteta joga garrafa em mulheres que se beijaram em público e será processada (vídeo)

Revoltada com a passagem de um carro conversível no Leblon dirigido por um homem, que levava duas mulheres de biquíni, Aline Araújo jogou um objeto no grupo. Em vídeo, chamou as mulheres de “moças da vida” e a cena de “filme pornô ao ar livre” edit

247 - A arquiteta Aline Araújo se revoltou na noite deste sábado (26) com duas mulheres se beijando enquanto passavam num carro conversível no Lebon, no Rio de Janeiro, e jogou uma garrafa na dupla. O carro era conduzido por um homem.

Em vídeo postado depois em suas redes sociais, Aline definiu a cena como “pornô ao ar livre”, argumentou que havia duas crianças em sua mesa e disse que as mulheres, que vestiam biquíni, eram “moças da vida” e “drogadas”. Ela deletou o vídeo.

Depois de ter jogado uma garrafa no carro, Aline foi agredida por uma das mulheres, que havia sido atingida pelo objeto. Um homem sentado próximo à arquiteta se levantou e foi revidar contra a mulher que entrou no carro.

Segundo o jornal Extra , as mulheres atacadas vão processar a agressora. Em seu perfil no Instagram, Priscilla Dornelles, que estava no banco da frente do Peugeot, afirmou que está sendo ofendida pela arquiteta.

“Ela está querendo nos difamar. Saímos de uma festa na lancha, na praia, e resolvemos dar uma volta de biquíni mesmo para curtir. Mas uma recalcada simplesmente não gostou do que viu, não sei o que incomodou tanto ela, porque estávamos somente nos divertindo. Eu acho que difamação é um crime muito sério. Só pra avisar que vai ter processo sim”, disse. Segundo o DCM , Aline Araújo é bolsonarista e antipetista.