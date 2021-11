Nova presidenta da OAB-SP defende apuração das denúncias contra Bolsonaro

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - A advogada criminalista Patrícia Vanzolini, eleita nesta quinta-feira (25) para presidir a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) nos próximos três anos, defendeu a apuração aprofundada das denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro.

“Há sérias acusações quanto à gestão da pandemia, muitas delas resultado da CPI do Senado, que precisam ser investigadas em profundidade”, observa Patrícia, em entrevista a um jornal de São Paulo. “Defendemos que é preciso aprimorar as regras do processo de impeachment para evitar que apenas uma pessoa ao ser questionada sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.”

Primeira mulher a ocupar o cargo desde a fundação da seccional paulista, em 1930, Patrícia Vanzolini falou também que reconhece “o peso da responsabilidade que e é reconstruir a OAB” e defender intransigentemente “as prerrogativas de todos os advogados e da valorização da profissão”.

A primeira mulher a presider a OAB SP venceu uma eleição muito disputada, que avançou até as últimas horas de votação e apuração, com acusações de boca de urna irregular e fraude.

