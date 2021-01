Ocupação de leitos para covid-19 cai após 15 dias de comércio fechado

Ddos do último boletim epidemiológico divulgados nesta terça mostram que o nível de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) na capital mineira está em 80%. No boletim de 11 de janeiro, dia em que o comércio foi fechado, a taxa era de 86,5 edit

2487 - A taxa de ocupação de leitos destinados a pacientes com covid-19 recuou em Belo Horizonte após 15 dias de fechamento do comércio e serviços não essenciais. A decisão partiu do prefeito da cidade, Alexandre Kalil, mesmo com protestos do setor para manter o comércio aberto.

Segundo reportagem do portal UOL, dados do último boletim epidemiológico divulgados nesta terça-feira (26) mostram que o nível de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) na capital mineira está em 80%. No boletim de 11 de janeiro, dia em que o comércio foi fechado, a taxa era de 86,5%.

Também houve alívio na ocupação dos leitos de enfermaria. A taxa, que era de 66,1% quando o comércio fechou, caiu para 62,5% ontem. Os dados consideram tanto leitos do sistema público de saúde como da rede privada.

