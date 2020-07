"Onde Queiroz vai passar a noite? Jair Bolsonaro sabe dizer?", ironiza Marcelo Freixo

247 - Em tom irônico, o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) comentou a saída de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, após ser benefíciado com habeas corpus para cumprir prisão domiciliar.

"Queiroz acabou de sair de Bangu 8. Onde vai passar a noite? @jairbolsonaro sabe dizer?", questionou Freixo.

