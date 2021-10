Operação policial deixa 25 pessoas mortas em Minas Gerais

Apoie o 247

247 - Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Minas Gerais resultou em um confronto que deixou 25 suspeitos mortos na zona rural de Varginha, no sul do estado. Segundo a polícia, os suspeitos integravam uma quadrilha especializada em assaltos à agência bancárias, modalidade de crime batizada de novo cangaço. Nenhum policial ficou ferido na ação. A operação foi confirmada, em nota, pelo Ministério da Justiça.

“Posso adiantar que essa é a maior operação referente ao 'novo cangaço' no país. Muitos infratores fariam um roubo a banco, provavelmente na data de amanhã ou hoje, e foram surpreendidos pelo nosso serviço de inteligência integrado com a PRF. Foi uma ação conjunta que resultou na apreensão de um grande armamento, além de explosivos e coletes à prova de balas que eram utilizados por esses infratores”, disse a porta-voz da PM mineira, capitã Layla Brunela, de acordo com o jornal O Tempo.

Ainda conforme as autoridades, os suspeitos teriam sido socorridos pelos policiais, mas não resistiram aos ferimentos. Nas duas chácaras onde foram registradas os confrontos foram apreendidos pelo menos 10 fuzis, granadas, coletes à prova de balas, munição, veículos roubados, além de outros materiais utilizados na prática de assaltos.

Leia a nota do Ministério da Justiça sobre o assunto:

"Ministério da Justiça e Segurança Pública

Polícia Rodoviária Federal

Ocorrência em atendimento.

Ocorrência em andamento em Varginha/MG através de levantamento iniciado pela PRF.

Operação conjunta com o BOPE/MG.

Grande confronto com bando de criminosos do "novo cangaço".

Na primeira abordagem os criminosos que atacaram os policiais os PRFs e PMs e vieram a óbito totalizando 18 mortes, recuperado 10 fuzis, além de outras armas, munições, granadas, coletes, miguelitos (sendo levantado neste momento o arsenal) e 10 veículos roubados.

Em uma segunda chácara foi encontrado outra parte da quadrilha e neste local após intenso troca de tiros 7 criminosos vieram a óbito, sendo recuperado 03 armas longas ponto 50 e muitos explosivos.

Foi prestado socorro aos 25 criminosos, porém, vieram a óbito.

Ocorrência sendo encaminhada à Polícia Judiciária.

Faremos atualizações."

