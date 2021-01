Orlando Silva sobre quem fura fila da vacina: “Sordidez de nossas elites”

247 - O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) criticou o fato de pessoas que furarem a fila para a vacinação contra o coronavírus. O parlamentar fez referência ao caso das gêmeas milionárias de Manaus, Gabrielle Kirk Lins e Isabelle Kirk Lins. Elas causaram polêmica, na terça-feira (19), depois de postarem no Instagram fotos recebendo a vacina contra o coronavírus.

"Uma das razões que nos trouxeram ao atoleiro em que nos encontramos é a sordidez de nossas elites. A baixaria de furar a fila da vacina é tão covarde que dá náusea. Em uma cidade sem oxigênio para doentes terminais tem filhinho de papai passando na frente. Canalhas e hipócritas!", postou o parlamentar.

As gêmeas são da família de Nilton da Costa Lins Júnior, presidente da mantenedora da Universidade Nilton Lins, uma das maiores de Manaus (AM). A família também tem membros com carreira política. Dentro do terreno da Universidade Nilton Lins, há uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Uma das razões que nos trouxeram ao atoleiro em que nos encontramos é a sordidez de nossas elites. A baixaria de furar a fila da vacina é tão covarde que dá náusea. Em uma cidade sem oxigênio para doentes terminais tem filhinho de papai passando na frente. Canalhas e hipócritas! — Orlando Silva (@orlandosilva) January 21, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais