"Ou encontramos medicação para a Covid-19 ou não haverá retorno completo" em 2020, diz reitora da UFRJ

247 - A reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, afirmou que a universidade não volta presencialmente com turmas completas em 2020, a não ser que um tratamento seja descoberto. Segundo ela, as aulas devem voltar de forma remota em cerca de dois meses. Antes disso, porém, a instituição buscará incluir cerca de 10 mil a 15 mil alunos que não têm acesso pleno à internet. Eles correspondem a até 20% do corpo discente. A reportagem é do portal O Globo.

"Esse medicamento não existe ainda. Ainda sou otimista: se encontrar até agosto, setembro, um coquetel de medicações que controle o vírus, pode ser que se retorne presencialmente ainda em 2020", afirmou a reitora.

