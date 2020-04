Paciente de 97 anos com Covid-19 tem alta em hospital de São Paulo

Ela é uma das pacientes mais velhas que se tem notícia no Brasil. Durante o tratamento, ela quase foi intubada e levada para a UTI edit

Fórum - Gina Dal Colleto Fernandes, de 97 anos, que foi internada no dia 1º de abril com sintomas graves da Covid-19, teve alta neste domingo (12), no hospital Vila Nova Star, em SP.

Ela é uma das pacientes mais velhas que se tem notícia no Brasil. Durante o tratamento, ela quase foi intubada e levada para a UTI.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.