Alexandre Padilha pede impugnação da candidatura de Rosângela Moro

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) protocolou nesta segunda-feira (15) no Tribunal Regional Eleitoral de Saão Paulo (TRE-SP) um pedido de impugnação da candidatura de Rosângela Moro, esposa do juiz parcial Sergio Moro, a deputada federal por São Paulo, revela o jornal Folha de S. Paulo.

O pedido de Padilha tem como base o mesmo argumento do pedido de impugnação da candidatura de Moro ao Senado por São Paulo(que também foi feito por Padilha): não morar no estado.

Padilha usou as redes sociais para comunicar o pedido. “Protocolei ontem uma ação no TRE-SP pedindo que seja impugnada a candidatura de Rosângela Moro para deputada. Assim como o seu marido, o ex-juiz Sergio Moro, Rosângela nunca morou em SP e, portanto, não deve concorrer aqui. O casal Moro precisa entender que a lei tb é para eles!”, escreveu no Twitter.

Protocolei ontem uma ação no TRE-SP pedindo que seja impugnada a candidatura de Rosângela Moro para deputada. Assim como o seu marido, o ex-juiz Sergio Moro, Rosângela nunca morou em SP e, portanto, não deve concorrer aqui. O casal Moro precisa entender que a lei tb é para eles! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Alexandre Padilha (@padilhando) August 16, 2022

Em junho deste ano a corte considerou irregular a transferência do título de eleitor do ex-juiz parcial para a capital paulista. Com a decisão, Moro se candidatou a uma vaga no Senado pelo Paraná.

"Confiamos que a justiça eleitoral de São Paulo, que não titubeou em não permitir o engodo do domicílio eleitoral de Moro, tenha a mesma coerência com sua ‘conge’ que mora junto com ele, tem [inscrição] OAB e escritório fora de SP, nunca teve qualquer atuação política partidária em SP, portanto não pode ser candidata no estado", disse Padilha em entrevista.

