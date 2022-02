Paes compara Moro a Witzel e questiona: "O que esse homem entende de Brasil?"

"Olha o exemplo de um ex-juiz lá no Rio, olha no que deu”, disse o prefeito Eduardo Paes ao comprar Moro a Witzel edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participou do programa Roda Viva nesta segunda-feira (14) e ressaltou que o ex-juiz Sergio Moro, considerado parcial e suspeito pelo STF, não possui requisitos políticos para governar o país.

“O que esse homem entende dessa complexidade toda que é o Brasil? Vamos ficar brincando de governar novamente?”, disse o prefeito ao ser questionado sobre a importância de Moro no cenário político.

Ele ressaltou que o “Brasil é muito complexo e que um bom governante precisa ter uma clara compreensão do que é governar o país". "Com as relações exteriores, inflação altíssima, desemprego”, completou.

O político avalia que a tarefa de presidir o país “é para quadros políticos”. "Olha o exemplo de um ex-juiz lá no Rio, olha no que deu”, disse o prefeito ao comprar Moro a Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro que foi eleito na onda bolsonarista e sofreu um processo de impeachment.

Veja:

📺 Eduardo Paes se diz contrário à candidatura de Sérgio Moro:



"O que esse homem conhece do Brasil? Que capacidade ele tem para entender os problemas do país?", disse no #RodaVivapic.twitter.com/ARdBp39PQ4 — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) February 15, 2022

