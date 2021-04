Paes declara apoio a Eduardo Leite à presidência e dificulta negociação de frente de centro-esquerda no Rio

247- O prefeito Eduardo Paes lançou a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), à presidência da república. A iniciativa dificulta uma aliança de centro-esquerda no Rio, supostamente em torno do deputado Marcelo Freixo (PSDB), que tem trabalhado nesta direção. Setores da esquerda fluminense, de maneira ainda reservada, não admitem se juntar a um nome não comprometido com a eventual candidatura de Lula. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Eduardo Paes afirma que sua única exigência seria o compromisso do candidato a governador de abrir espaço para todas as candidaturas presidenciais em seu palanque. Ou seja, o candidato não apoiaria efetivamente nenhum postulante à presidência, se equilibrando entre nomes tão díspares como Lula, Ciro, Eduardo Leite ou João Dória.

Além do apoio a Eduardo Leite, Eduardo Paes também discorda de um eventual impeachment de Jair Bolsonaro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.