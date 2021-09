Palco de jantar em que Temer gargalhou de Bolsonaro, mansão é alvo de disputa na Justiça e tem dívida de R$ 5 milhões de IPTU

O anfitrião Naji Nahas luta há três anos para continuar morando no casarão de 4,8 mil metros quadrados plantado na rua Guadelupe, no Jardim América (SP) edit

247 - A mansão que foi palco do jantar mais comentado do ano, aquele em que Michel Temer se fartou de rir da imitação de Jair Bolsonaro feita por André Marinho, está sendo disputada na Justiça, numa ação de retomada do imóvel. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

O anfitrião Naji Nahas luta há três anos para continuar morando no casarão de 4,8 mil metros quadrados plantado na rua Guadelupe, no Jardim América (SP) — o processo corre no Tribunal de Justiça paulista.

Ele não é o dono da casa. Mas mora ali desde 1993, quando assinou um contrato de comodato com o banqueiro Luiz Affonso Otero, que viria a morrer três anos depois.

Na ação, proposta pelos herdeiros de Otero, Nahas é acusado de não pagar o IPTU desde 2016 e de não manter a casa "em condições de habitabilidade".

